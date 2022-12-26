الاحتلال يفرج عن الأسير هيثم بليدي بعد 4 سنوات من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال مساء الاثنين، عن الأسير هيثم بليدي، من مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد قضائه 4 سنوات في سجون الاحتلال، بتهمة إيواء الشهيد المقاوم أشرف نعالوة.

واستقبلت جماهير حاشدة الأسير هيثم بليدي (31 عاما)، في مخيم طولكرم، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي جنوبي فلسطين المحتلة، وأفرج عنه على حاجز الظاهرية أقصى جنوب الضفة المحتلة.

واستقبل بليدي بحفل حاشد تخلله الزغاريد والأناشيد للمقاومة وللأسرى ولقائد المقاومة محمد الضيف، وسط تأكيد على الدعوات للعمل الجاد من الكل الفلسطيني للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي كلمة له خلال حفل استقباله، ألقى بليدي السلام على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات على ساحاته الحزينة اشتياقا لصلاح الدين محررا لها.

كما وجه التحية للمقاومة في غزة والضفة وكل أماكنها، قائلا: "سلاما على غزة العزة والثبات والنصر والمقاومة والجهاد، وسلام على نابلس وعرينها، وسلام على جنين وكتيبتها المقاومة".

ووجه التحية كذلك للشهداء المحتجزة جثامينهم وقد حرموا من أن يواروا ثرى الأرض المقدسة، وعلى شهيد اللاجئين ناصر أبو حميد ابن مخيم الأمعري.

واستذكر بليدي الأسرى الذين قضوا سنوات عمرهم في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم نائل البرغوثي وكريم يونس ومحمود عيسى وعثمان بلال والقائمة تطول.

واعتقل بليدي بتاريخ 27/12/2018بعد اقتحام وتفتيش منزل ذويه في مخيم طولكرم، والتخريب في محتوياته وتحطيمها، كما اعتدى كلب بوليسي على هيثم وهو نائم وقام بعضّه.



وحكمت محكمة سالم العسكرية على الأسير هيثم بليدي بالسجن الفعلي لمدة 48 شهراً، وذلك بعد عدد من الجلسات بعد ما يقارب 39 شهراً من اعتقاله، ووجهت له تهمة إيواء الشهيد المقاوم أشرف نعالوة.

ولم يكن هذا الاعتقال لبليدي هو الاعتقال الأول، فقد اعتقل سابقا عدة مرات، ومنها في عام 2014 ضمن حملة واسعة شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.