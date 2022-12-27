جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في دوري يلو السعودي والإنجليزي والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 في دوري يلو السعودي والقنوات الناقلة ، نستعرض معكم اليوم، والتي سيكون فيها الأهلي ضيفاً مميزاً على العربي في مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي الأصفر.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

كما أنه سيكمل الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث سيلتقي تشيلي وبورنموث، بينما يستضيف مانشستر يونايتد نوتنغهام فورست، وفي الدوري المصري سنتابع مباراة واحدة فقط وهي مباراة افتتاح الدوري. العاشر. جولة بين الأهرامات واتحاد الإسكندرية.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء

الدوري الإنجليزي – الأسبوع 17

تشيلسي – بورنموث 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS

مانشستر يونايتد – نوتينجهام فورست 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS

جدول مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

الدوري المصري – الجولة العاشرة

بيراميدز – الاتحاد السكندري 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sport HD 1

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي – الجولة الـ14

العربي – الأهلي 14:20 مصر، 15:20 السعودية شاهد VIP

الأخدود – الخلود 14:35 مصر، 15:35 السعودية شاهد VIP

جدة – القيصومة 17:25 مصر، 18:25 السعودية شاهد VIP