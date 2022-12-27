استعلام بالرقم القومي منحة تكافل وكرامة 2022 وأخر الأخبار المتعلقة بمنحة التكافل

استعلام عن الرقم الوطني لمنحة التكافل والكرامة 2022 ، يمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2022.

منحة التكافل والكرامة

وذلك عبر موعد صرف معاش تكافل وكرامة، حيث يلاحظ مؤخراً ارتفاع حالات البحث عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر.

منحة التكافل والكرامة 2022

كما يتساءل الكثير من المواطنين في عموم الجمهورية عن تفاصيل معاش التكافل والكرامة، وشروط وإجراءات التسجيل، وواقع الزيادة الجديدة.

هل معاش التكافل والكرامة مستمر؟

يستمر صرف المعاش التقاعدي من برنامج "التكافل والكرامة" في حالة استمرار الظروف المعيشية والصحية التي تم على أساسها الدفع، ويضيع في حالة عدم استيفاء شرط السداد.

التسجيل الإلكتروني لمعاشات التكافل والكرامة 2023

يمكن للمواطنين التسجيل في برنامج التكافل والكرامة لعام 2022 باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يجب على المواطن الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي:

الخطوة الثانية: على المواطن الضغط على أيقونة “استفسار”.

الخطوة الثالثة: يجب على المواطن إدخال الرقم الوطني المكون من 14 خانة.

الخطوة الرابعة: تعرض النتيجة للمواطن على الفور على المستفسر.

شروط الحصول على معاش التكافل والكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن شروط التسجيل في التكافل والكرامة 2022، وهي كالتالي:

1- عدم ملكية محل أو أكثر سواء أكان مسجلاً أم غير ذلك.

2- عدم امتلاك أكثر من 3 رؤوس من المواشي بغرض المتاجرة بها.

3- عدم ملكية نصف فدان زراعي فأكثر.

هل هناك زيادة في التكافل والكرامة؟

يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” عن زيادة معاشات التكافل والكرامة ولم يصدر أي بيان من الحكومة حول هذا الموضوع.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة تكافل وكرامة الجديدة

تتيح للمواطنين الاستعلام عن تأشيرة تكافل وكرامة 2022 من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: اذهب إلى موقع وزارة التضامن من خلال الرابط التالي:

الخطوة الثانية: اختر أيقونة برنامج التكافل والكرامة واضغط على عبارة “استفسر عن نتيجتك” لترى النتيجة.

الخطوة الثالثة: يكون الاستعلام عن طريق الرقم الوطني المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.