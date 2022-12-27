موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ومعلق اللقاء ، تعرف على موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدور السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ، الدوري الإنجليزي ، القنوات الناقلة ، ملعب المباراة ومعلق المباراة.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث

ويلتقي تشيلسي مع بورنموث في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويبحث الثنائي عن أداء متميز والفوز بجميع نقاط المباراة الثلاث.

يحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة ، جمعها من 14 مباراة ، وفاز في 6 ، وتعادل 3 ، وخسر 5.

يحتل بورنموث المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة ، جمعها من 15 مباراة ، وفاز بـ 4 ، وتعادل 4 ، وخسر 7.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022.

توقيت مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يدير مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، الحكم سيمون هوبر.

ملعب مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تلعب مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، على ملعب "ستامفورد بريدج".

معلق مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي "حسن العيدروس".

ملعب مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تلعب مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، على ملعب "ستامفورد بريدج".

معلق مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي "حسن العيدروس".

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القنوات الناقلة لـ مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات:

beIN Sports 1 HD Premium

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Romania

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 3 HD Croatia

V Sport Premium HD

beIN Sports Connect

DAZN 1 Espana HD