طالع اسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء: سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، شهد سعر الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس الاموال

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.

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أسعار الذهب في العراق اليوم

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الثلاثاء خلال التعاملات في الاسواق العراقية 84,405.73 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 73,855.01 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الثلاثاء 63,304.29 دينار عراقي.

سعر أونصة الذهب

وشهد سعر أونصة الذهب في العراق اليوم الثلاثاء في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,625,018.05 دينار عراقي.

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الثلاثاء 27-12-2022 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم 1455.26 دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1550.79 دينار عراقي.

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