تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022: طالع أسعار صرف العملات في مصر اليوم، يبحث المصريون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

وتهم أخبار الذهب أكبر قدر من الناس حيث يعد الذهب من أقوى المصادر التي تدل على قوة الدولة لأنه يدخل في العديد من الصناعات المهمة.

ونضع بين أيديكم أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة إلى جانب سعر أوقية وجنيه الذهب في مصر.

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أسعار الذهب في مصر

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 1766 جنيه مصري.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 1545 جنيه مصري.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1324 جنيه مصري.

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر 1030 جنيه مصري.

وصل سعر جرام الذهب عيار 10 في مصر 736 جنيه مصري.

في حين وصل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 54914 جنيه مصري.

فيما جاء سعر الجنيه الذهب في مصر 12360 جنيه مصري.

أسعار العملات في مصر

جاء سعر صرف الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 24.70 جنيه مصري.

فيما وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 6.57 جنيه مصري.

في حين جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 80.68 جنيه مصري.

فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر 6.73 جنيه مصري.

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