تعرف على حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في مناطق مختلفة من القاهرة والإسكندرية.

وتتوقع الهيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، ليكون طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة.

بينما السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب المناطق.

حالة الطقس في مصر

وأوضحت الهيئة أن اليوم ستشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية صباحا.

وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

اجمل منظر ممكن تشوفه ♥️✨

الشمس وهي بتحاول تظهر وسط الغيوم ⛅️ pic.twitter.com/J40X5hWH1v — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) December 26, 2022

درجات الحرارة في مصر

تابعت الهيئة، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تصل العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 21، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 20.

وتصل درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 20، و فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 20، و فى كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 19.

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وتصل درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 20، و فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 21، وفى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20.

وتصل درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 21، و فى السويس الصغرى 14 والعظمى 20.

وتصل درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 20، و فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 20.

وتصل درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 19، وفى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24، وفى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20.

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