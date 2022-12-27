شاهد/ إصابات واعتقالات خلال تصدي أهالي سلوان لاستيلاء الاحتلال على أرض الحمرا بالقدس

🛑 تغطية صحفية: "رغم محاولات الأهالي التصدي .. قوات الاحتلال تستولي على أرض الحمرا ببلدة سلوان لصالح المستوطنين وتقوم بتطويقها" pic.twitter.com/Wi1GGwMVo9 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

اعتدى عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، على أهالي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين، تحت حماية جنود الاحتلال.

اقرأ أيضاً: معركة في الحمرا.. ما أهمية الأرض التي سُرقت اليوم؟

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة سلوان تحت حماية قوات الاحتلال، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات.

#شاهد #اعتداء للقوات على أهالي بلدة #سلوان بالضرب واصابتهم بجروح عقب استيلاء المستوطنين على قطعة أرض في حي وادي حلوة ببلدة #سلوان pic.twitter.com/zXTRd8MXro — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

وتعود الأرض لعائلة سمرين منذ أكثر من سبعين عاما، وتقع في موقع مهم في البلدة التي يهددها التهويد.

واعتدت قوات الاحتلال والمستوطنين، على الأهالي أثناء محاولتهم الدفاع عن أرضهم، حيث اعتقل خمسة شبان من عائلة سمرين.

♦️مستوطنون يستولون على 5 دونمات في وادي حلوة بالقدسhttps://t.co/KI5Aa9oxLa — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

فيما أصيب الشاب فارس سمرين بحالة إغماء بعد الاعتداء عليه ومحاصرته من قوات الاحتلال.

وعقب الاستيلاء على الأرض، قام المستوطنون بتسييجها وإقامة غرف بداخلها ومنع المواطنين من الاقتراب منها.

كما نصب جنود الاحتلال والمستوطنون، كاميرات مراقبة عند مدخل الأرض التي استولوا عليها في حي وادي حلوة.

🎥 #شاهد| أعداد كبيرة قوات الاحتلال تتواجد في محيط أرض الحمرا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة لتأمين عمل المستوطنين pic.twitter.com/oPT5WEs6ZY — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 27, 2022

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات تهويد مكثفة لمنطقة شمال غرب بلدة سلوان، وأقيم خلال مشاريع التهويد جدار تسلق ومتنزه قرب حي الثوري.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاقتحامات المتكررة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جيش الاحتلال.