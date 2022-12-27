حقيقة إغلاق شركة oppo الصينية في مصر -إليك التفاصيل

حقيقة إغلاق شركة oppo الصينية -إليك التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، أنباء عن إغلاق شركة "أوبو" الصينية للهواتف المحمولة من الأسواق المصرية

وتعتبر شركة "أوبو" oppo الصينية، من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الحديثة، ومن أفضل العلامات التجارية في الصين.

وهي شركة تابعة تابعة "لبي بي كي إليكترونيكس" إلى جانب "فيفو وريلمي وون بلس"، وتمتلك العديد من الأفرع حول العالم.

حقيقة إغلاق شركة oppo

قال رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، يوجد أزمة فيما يتعلق بوقف الاستيراد أدى إلى اكتشاف أزمات عند الشركات.

وتابع طلعت أن شركة "أوبو" الصينية هي واحدة من الشركات التي عانت من أزمة الاستيراد، وتعتبر من أهم الشركات الخاصة بالمحمول في السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة قامت بتسريح العمال المصريين بشكل كامل، إلى جانب غلق الغالبية العظمى من مكاتبها حول القاهرة.

وأوضح أنها بذلك لا تتمكن من التصنيع بالكامل داخل مصر، وبالتالي رأت عدم وجود أهمية لدفع روات للعمال أو لوجودهم داخل الشركة، وقامت بتسريحهم.

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وقف الاستيراد في مصر

قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين في مصر المهندس متى بشاي، إن عمليات الاستيراد للسلع تامة الصنع شبه متوقفة منذ مارس الماضي.

وتابع بشاي جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية.

وأوضح تجعل الاعتمادات المستندية التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر، حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.

وأضاف أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصاً حاداً بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية، خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية والكثير.

ويُذكر أن شركات عالمية قامت بتصنيع أول هاتف محمول في مصر، منها شركة سامسونج، ولكن عند وقف الاستيراد هذا سيسبب أزمة للشركات داخل مصر.

وقد تضطر الشركات لتسريح عمالها و إغلاق الشركة كما فعلت شركة Oppo الصينية.

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