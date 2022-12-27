هيئة الأسرى تدين اقتحام منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اقتحام جيش الاحتلال (الاسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، منزل رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في بلدة سلواد شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن "عملية اقتحام البيت تمت بطريقة وحشية، حيث تعمد الجنود العبث بمحتويات المنزل وتخريب الأثاث، وتفتيشه بطريقة استفزازية".

واعتبرت أن هذه الممارسات والإجراءات اللاأخلاقية واللاإنسانية، تأتي في سياق همجية وعنصرية هذا الاحتلال، الذي يحاول التفرد والانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني.

وفجر الثلاثاء، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في بلدة سلواد اقتحمت خلالها منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها سلواد 10 مواطنين بعد عمليات عبث وتخريب لمنازلهم.