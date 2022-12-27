شاهد: في حادثة غريبة.. "لابتوب" يتسبب بإخلاء طائرة!، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حادثة غريبة حدثت في إحدى الطائرات الأمريكية.

أخلى عمال الطوارئ رحلة تابعة لخطوط "جيت بلو" الجوية، في مطار جون كينيدي الدولي، بنيويورك، نتيجة انبعاث دخان من جهاز "لابتوب" على متن الطائرة، السبت الماضي.

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تفاصيل حادثة حرق لابتوب

أبلغ طاقم رحلة 662 تابعة لخطوط "جيت بلو" الجوية، في مطار جون كينيدي الدولي، بنيويورك، عن دخان داخل الطائرة، بعد هبوط القادمة من بربادوس نحو الساعة الثامنة مساء السبت.

وتبين أن انبعاث الدخان من جهاز حاسوب محمول "لابتوب" على متن الطائرة، وكان هناك 167 شخصا على متن الطائرة، وتم إخلائهم باستخدام مزلقة الطوارئ.

وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال أحد الرجال على متن الطائرة لشبكة "سي بي أس نيوز"، " إن قائد الطائرة قام من مقعده عند اكتشاف الحريق، وأمسك بمطفأة حريق، وكان الرجل مذهلا، وأطفأ النار".

ويُذكر أن سبب الحريق لم يُكشف حتى الآن، ولم تذكر الشبكة تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

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