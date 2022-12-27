الاتحاد الأوروبي يعلن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للعام 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي عن موعد صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من شيكات الشؤون الاجتماعية للعام 2022، بداية العام المقبل 2023.

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان إنه سيتم صرف الدفعة المقبلة من مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال شهر يناير المقبل.

موعد صرف شيكات الشؤون

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان إنه سيتم صرف الدفعة المقبلة من مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف عثمان مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي قام بتحويل المبلغ المالي الخاص بشيكات الشؤون إلى خزينة السلطة الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن وزارة التنمية تحتاج وقت لاستكمال باقي الإجراءات.

وأشار عثمان إلى أن موعد الصرف ستُعلن عنه وزارة التنمية الاجتماعية لاحقاً بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

وتستفيد أكثر من 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية، بينها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة والباقي من الضفة الغربية.

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الحالات التي ستدرج

وفي ذات السياق تحدث المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، أن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن، وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

تحديث بيانات الحالة

وقال المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وكان المدهون كشف سابقاً عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية وموعد الدفعة الثالثة والأخيرة منها.

وأكد المدهون، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية والدفعة الثالثة والأخيرة منها، ستصرف قبل نهاية العام الحالي، قبل أن يعلن تأجيلها للعام المقبل.

وأضاف المدهون، أنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة لشيكات الشؤون من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

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