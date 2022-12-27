حقيقة تعاقد اللاعب البرتغالي رونالدو مع نادي النصر السعودي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعاقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر في السعودية.

وعلق رئيس النصر السعودي مسلي آل معمر، عن أنباء التعاقد مع اللاعب البرتغالي رونالدو، وجاء ذلك بعد انتهاء مونديال قطر 2022.

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تعاقد رونالدو مع السعودية

قال رئيس النصر السعودي مسلي آل معمر، حول التعاقد مع رونالدو "هل يوجد سؤال غيره، لا يوجد شيء، أغلبية الكلام الذي يكتب في الإعلام غير صحيح".

وطرح أحد الصحفيين سؤالا على رئيس نادي "النصر" إن كان يحب العاصمة البرتغالية لشبونة، والتي ترتبط بكريستيانو رونالدو، ليجيب: "لا، مافي أي شيء، أكثر الكلام الذي يكتب في الإعلام غير صحيح".

ويُذكر أن رحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد بعدما أجرى حوارا مع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هاجم من خلاله مجلس إدارة النادي وكذلك إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وهذا الأمر الذي جعل اليونايتد يقرر فسخ تعاقده مع اللاعب الإنجليزي بالتراضي.

الأجواء التنافسية في معسكر البرتغال أثناء #كاس_العالم_FIFA كانت حماسية للغاية 🇵🇹 pic.twitter.com/9Nm2VyFTxh — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 27, 2022

يذكر أن مارسيلو سالازار المدير الرياضي للنصر السعودي، قد تحدث في وقت سابق عن إمكانية تعاقد ناديه مع كريستيانو رونالدو "دعنا ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور حتى نهاية العام".

وختم حديثه قائلا: "ما يمكنني قوله إن كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم لقد كان دائما نموذجا بالنسبة لي كلاعب رياضي بسبب رغبته في الفوز" .

وكان قد شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر (37) عاماً مع منتخب بلاده البرتغال في نهائي كأس العالم قطر 2022.

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