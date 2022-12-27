تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 27-12-2022: أخبار الطقس: طقس السعودية الآن في ظل المنخفضات التي تشهدها حالة الطقس في السعودية تسائل المواطنون والسياح عن حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس في السعودية الآن أن تستمر في تأثرها بأحوال جوية غير مستقرة نهار

وتوقع خبراء الطقس بأن درجة الحرارة في السعودية تتأثر بتعمق كتلة هوائية باردة قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض نحو المملكة

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طقس السعودية اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

ومن المتوقع أن يكون حالة الطقس في مكة خلال أن تكون الأجواء غائمة وماطرة بين الحين والاخر في الحدود الشمالية

وأمطار السعودية تكون غزيرة أحياناً مع احتمالية جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق كما تشمل أجزاء مُتفرقة من حائل و الجوف و حفر الباطن و شرق القصيم و جنوب المنطقة الشرقية و تكون الأمطار ذات طابع ديمي وبشدة متفاوتة

وتتراجع الأمطار ليلا في أغلب المناطق و تتركز حينها على أجزاء عِدّة من المنطقة الشرقية بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها

وتكون أمطار السعودية خلال ساعات المساء مُتفاوتة الغزارة و مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً

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