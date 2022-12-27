طالع طقس سوريا اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: اخبار الطقس: طقس سوريا تصدرت محركات البحث في سوريا صباح اليوم عن حالة الطقس في سوريا اليوم الثلاثاء 27-12-2022 وحالة الطقس في سوريا خلال الفترة القادمة

وقال خبراء الرصد الجوي أن حالة الطقس في سوريا تتأثر بمنخفض جوي مصحوب بسحب ممطرة

وأفاد خبراء الرصد بأن أمطار سوريا تكون متفاوتة الغزارة منذ ساعات الفجر من اليوم الثلاثاء

وتوقعت الأرصاد الجوية السورية أن المناطق الأكثر تأثرا في حالة الطقس في سوريا حلب وادلب وحماة خاصةً في الغاب وحمص والرقة إلى جانب عموم البادية

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وقالت الأرصاد الجوية السورية أن كميات الأمطار في سويا ستكون ممتازة وستجتاح كافة المناطق المذكورة وتتراوح مابين ٥٥/٣٥ ملم وممكن أكثر

وحذرت الأرصاد الجوية السورية من تشكل السيول في الأماكن المنخفضة ببعض المناطق وبرودة الطقس خاصةً الخميس

وتوقعت الأرصاد الجوية السورية أن حالة الطقس في سوريا ستكون ممتازة لا سيما على دمشق والمناطق الجنوبية وديرالزور والساحلية لكنها سريعة

وأفادت الأرصاد الجوية السورية أن حالة الطقس ستشهد تساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠م وتتدنى آخر ساعات الفعالية إلى ١٢٠٠ م بشكل سريع

سبب تأثيرات الجوية الحالية في سوريا

وأوضح خبراء الطقس أن سبب التأثيرات الجوية الحالية في سوريا خلال هذه الفترة من نهاية عام 2022 جاءت كنتيجة لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة

وأشاروا إلى أن الرياح في سوريا تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط أحياناً وجنوبية شرقية مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة

وحذر خبراء الطقس من أن حالة الطقس في سوريا ستشهد الصقيع ليلاً على المرتفعات الجبلية وحدوث الضباب في بعض المناطق الداخلية

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