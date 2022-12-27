حالة الطقس في قطر اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: اخبار الطقس: طقس قطر من المتوقع أن تكون حالة الطقس في قطر اليوم الثلاثاء 27-12-2022

وقالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني القطري أن قطر تتأثر برياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 والأربعاء 28 ديسمبر 2022

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وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية القطرية بأن الرياح ستؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة لتتراوح العظمى ما بين 18-22 م والصغرى ما بين 11-16 ْم في مختلف مناطق القطر وتكون المحسوسة أقل من ذلك

ومن المتوقع أن تستمر حالة الطقس في قطر بانخفاض ما يسود الأجور في قطر الباردة والهبوط التدريجي في درجات الحرارة وازدياد الشعور بالبرودة خلال هذا الأسبوع بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية

الطقس في قطر اليوم

وقالت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في قطر باردا في البداية مع غبار عالقة على الساحل

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية القطرية أن درجة الحرارة في قطر يصبح معتدلا إلى غائم جزئيا مع سحب متفرقة وفرصة لأمطار على بعض المناطق

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية من رياح قوية وأمواج عالية في الشمال، فجرا، في حين يكون الجو في البحر يكون غائما جزئيا أحيانا مع فرصة لأمطار متفرقة

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