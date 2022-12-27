بسكويت أوريو OREO في الأسواق الفلسطينية حلال أم حرام؟ تعرف على أزمة أشهر بسكويت في العالم بعد تداول تغريدة لشركة OREO حول حرمة تناوله تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا عن بسكويت أوريو OREO في الأسواق الفلسطينية حلال أم حرام؟ تعرف على أزمة أشهر بسكويت في العالم

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هل منتجات شركة أوريو حلال وتوافق الشريعة الإسلامية أم حرام

فيما ردت شركة أوريو OREO على تساؤلات نشطاء التواصل الاجتماعي بأنه منتجات بسكويت أوريو OREO ليست حلالًا.

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وأثار رد شركة أوريو OREO جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروعية منتجات شركة "أوريو" في الأسواق العربية والفلسطينية على وجه التحديد.

وفيما بعد تبين أن تغريدة شركة أوريو OREO المتداولة بعد تساؤلات عن تناول منتجات شركة أوريو OREO حلال أم حرام في فلسطين قديمة وتعود للعام 2019

وأكدت شركة أوريو OREO حينها أن منتجاتها حرام في الشريعة الإسلامية تخص منتجات "أوريو" الموجودة في كندا وأميركا.

وأكدت شركة أوريو OREO أن ترخيص المنتج على أنه حلال يتبع الدولة المصنعة وبلد التصدير إذ يصدر للدول العربية من مصنع الشركة في المملكة العربية السعودية في محافظة الدمام

بسكويت أوريو OREO في الأسواق الفلسطينية حلال أم حرام

أكد منسق الإعلام في وزارة الاقتصاد الوطني محمود أبو شنب في تصريحات صحفية أن منتج بسكويت "#OREO" المورد إلى السوق الفلسطيني منشؤه مملكة البحرين وضمن المواصفة الفلسطينية

وأشار أبو شنب إلى أن وزارة الاقتصاد تحتم على المستوردين التقيد بالمواصفات الفنية الفلسطينية

وأوضح أن المعيار هو الالتزام بالمواصفات وليس وضع علامة "حلال" على المنتج فحسب لافتًا إلى أن الوزارة تتلف أي منتج غير مطابق للمواصفات الفنية الفلسطينية.

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