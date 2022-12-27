بسبب العاصفة الثلجية.. إعلان حالة الطوارئ في نيويورك

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب الولاية.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية.

وقال بايدن: "أفوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية".

وأفاد البيت الأبيض يأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك كاثي هوكول عرض خلالها المساعدة الفيدرالية في الاستجابة للتخلص من آثار العاصفة الشتوية التي ضربت البلاد".

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ودعا بايدن حاكمة نيويورك إلى تركيز كل جهود الحكومة الفيدرالية لدعم سكان نيويورك في الوقت الذي تكافح فيه الولاية آثار عاصفة شتوية تاريخية

وكلف الرئيس الأمريكي جو بايدن فريقه بالاستجابة الفورية لأي طلب من سلطات نيويورك للحصول على مساعدة.

وقتل نحو 50 شخصا إثر العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة فيما أبلغ عن حالات وفاة في 12 ولاية.