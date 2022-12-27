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شاهد: تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء كأس العالم 2022

شاهد: تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء كأس العالم 2022
شاهد: تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء كأس العالم 2022
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الرسالة نت

أهدى رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ أغنية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة انتهاء مونديال قطر 2022.

وجاء إهداء تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء كأس العالم 2022 بتغريدة لآل الشيخ على حسابه الرسمي بتويتر.

وقال تركي آل الشيخ عند نشره أغنية مونديال قطر 2022: "إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…وإن شاء الله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم".

وقدمت قطر نموذجا رائعا فريدا أثبتت فيه للعالم بأنها قادرة على تقديم نموذج رائع من بطولة كأس العالم 2022.

ولاقى نموذج مونديال قطر 2022 استحسانا كبيرا من الفيفا والمنتخبات بالإضافة إلى المشجعين.

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شاهد: تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء كأس العالم 2022 تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء كأس العالم 2022 أغنية بانتهاء كأس العالم 2022

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