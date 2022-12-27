شاهد: تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء كأس العالم 2022

أهدى رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ أغنية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة انتهاء مونديال قطر 2022.

وجاء إهداء تركي آل الشيخ يهدي أمير قطر أغنية بانتهاء كأس العالم 2022 بتغريدة لآل الشيخ على حسابه الرسمي بتويتر.

إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…و ان شاءالله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم 🇸🇦❤️🇶🇦 pic.twitter.com/5fFidioybJ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2022

وقال تركي آل الشيخ عند نشره أغنية مونديال قطر 2022: "إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…وإن شاء الله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم".

وقدمت قطر نموذجا رائعا فريدا أثبتت فيه للعالم بأنها قادرة على تقديم نموذج رائع من بطولة كأس العالم 2022.

ولاقى نموذج مونديال قطر 2022 استحسانا كبيرا من الفيفا والمنتخبات بالإضافة إلى المشجعين.