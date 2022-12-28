منحة تكافل وكرامة 4 شروط صحية لاستمرار صرف معاش تكافل وكرامة 2022 ، تستفيد أكثر من 5 ملايين أسرة من معاش التكافل والكرامة في مصر ، لذلك فهو ذو أهمية كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين دفع معاش التضامن والكرامة.

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

تجنب وقف معاش التكافل والكرامة

-إذا كانت الأم حامل ، فعليها متابعة حملها في الوحدة الصحية أو مستشفى عام أو مركز طبي ، بشرط أن يكون لدى الأم "بطاقة مراقبة" مع تسجيل 3 زيارات على الأقل في الشهر.

- يجب على الأم المتابعة مرتين في السنة على الأقل بعد الولادة.

-يجب على الوالدين إنشاء "بطاقة متابعة" للأطفال منذ الولادة لإثبات حصولهم على الخدمات الصحية والتطعيمات اللازمة لسن الطفل والمناسبة لسنهم، بالإضافة إلى مراقبة نمو الطفل من حيث الطول ، الوزن والصحة العامة.

-يجب على الأم حضور ندوات التثقيف الصحي حول صحة الأم والطفل والتغذية الجيدة.

طرق للتعرف على تكافل وبيت ضيافة الكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي آلية للاستعلام عن أسماء المستفيدين والمقبولين للحصول على معاش التضامن والكرامة من خلال الرقم الوطني ويمكن الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- ثم ادخل إلى برنامج "التكافل والكرامة"، ويمكنك الدخول مباشرة من خلال هذا الرابط.

- اضغط على أيقونة "استفسر عن نتيجتك".

- اكتب الرقم الوطني المكون من 14 رقمًا في الحقل المقدم للطلب.

طرق تسجيل شكوى

في حالة رغبة المستفيد من معاش التكافل والكرامة في التقدم بشكوى، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الرقم الوطني، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل شكوى".

اكتب عنوان الإقامة في الوصف التفصيلي.

- اكتب إلى الخدمة الاجتماعية التي تنتمي إليها، والاتجاه ونوع الشكوى: "شكوى بشأن استبدال البطاقة أو كلمة المرور، أو إيقاف البطاقة، أو الخدمات الصحية السيئة، أو خدمات خط المساعدة الهاتفية السيئة، أو سوء الخدمات التعليمية، أو الإهمال أو الإساءة من جانب موظف البريد.

- اضغط على كلمة "تسجيل" ثم رسالة "تم تسجيل المطالبة بنجاح" وسيظهر رقم الشكوى، قم بطباعته.