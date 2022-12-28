بوابة مصر الرقمية خدمات بوابة مصر الرقمية 2022 وتفعيل البطاقة التموينية ، تقدم البوابة الرقمية المصرية العديد من الخدمات للمواطنين كجزء من توجه الدولة لرقمنة جميع الخدمات لتسهيل المواطنين.

البوابة الرقمية المصرية

تتنوع الخدمات التي تقدمها البوابة ما بين خدمات التموين والتعليم والتسجيل العقاري والإسكان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الإلكترونية.

رابط تفعيل البطاقة التموينية

يمكن للمواطنين تفعيل البطاقة التموينية من خلال رابط إلكتروني تقدمه وزارة التموين في إطار جهود الدولة لرقمنة جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن لتسهيلها، بحيث توفر البوابة الرقمية المصرية كافة الخدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية.

يمكن للمواطنين تفعيل البطاقة التموينية عن طريق الدخول مباشرة من خلال الرابط التالي اضغط هنا

وإذا كان لديك حساب في بوابة مصر الرقمية، أدخل رقم هاتفك المحمول وكلمة المرور، واضغط على زر الإدخال، ستدخل مباشرة لتفعيل البطاقة التموينية.

إذا لم يكن لديك حساب، فسوف تضغط على فتح حساب جديد عبر نفس الرابط السابق، وستقوم بكتابة الرقم الوطني المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على التحقق من الرقم الوطني، ثم كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

البوابة الرقمية المصرية وخدمات التموينية

توفر البوابة الرقمية المصرية جميع الخدمات التموينية، بما في ذلك إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية، وإصدار بطاقة تموينية جديدة، والتحويل من محافظة إلى أخرى، والانفصال عني، ولم شمل أفراد عائلتي، وطلب التبادل.

إضافة أطفال غير مسجلين من حيث الحصة التموينية، إضافة صرف حصص لمن يستحق الخبز فقط إضافة المرأة غير المقيدة بالحصص التموينية، منعني من الحصول على البطاقة التموينية، إيقاف البطاقة التموينية، ومنع الأفراد من الحصول على البطاقة التموينية.

خدمات بوابة مصر الرقمية

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى خدمات التموين ومنها خدمة عدالة مصر الرقمية وهي خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية، وخدمة المرافق وهي خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي.

بوابة مصر الرقمية 2022

كما تقدم البوابة خدمات التعليم والجامعات وهي متعلقة بالتعليم العالي والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره، وخدمات الحماية الاجتماعية وهي متعلقة بالدعم الاجتماعي كالبرامج الاجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقاري وغيرها، بالإضافة إلى خدمات الملكيات وهي خدمات متعلقة بالشهر العقاري والسجل العيني الزراعي والحضري.

كما تقدم بوابة مصر الرقمية وهي الخدمات المدنية وهي خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور، وخدمات الشركات والمنشآت وهي خدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الاجتماعية.

وتقدم خدمات الصحة الرقمية وهي خدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج، السفر والانتقال، وخدمات متعلقة بالسفر الداخلي والخارجي.