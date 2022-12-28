أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل اسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا، يعد البحث عن سعر الذهب في سوريا وسعر الدولار اليوم في سوريا لحظة بلحظة من أكثر اهتمامات السوريين خاصة التجار منهم.

وشهد سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظا في الاسواق خلال التعاملات في السوق السورية اليوم.

ونقدم لكم نحن في موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في سوريا اليوم 28-12-2022 بكافة الأعيرة المعروفة عند الناس والاكثر طلبا حسب الحاجة.

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أسعار الذهب في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم ارتفاعا حيث وصل إلى 363,429 ليرة سورية

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم الأربعاء في سوريا 333,143 ليرة سورية

جاء سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في الأسواق السورية 318,000ليرة سورية.

شهد سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم الأربعاء استقرارا حيث وصل الى 272,571 ليرة سورية.

أسعار العملات في سوريا

شهدت الاسواق السورية اليوم تغيرات واضحة في سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 29-12-2022 ارتفاعا واضحا

شهد سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ارتفاعا في السوق السوداء السورية في أسواق العاصمة دمشق، 6.775 ليرة.

جاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية في سوريا اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 360 ليرة سورية.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية7.212 ليرة سورية.

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