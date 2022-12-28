طالع اسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء: سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم، شهد سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس الاموال.

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الأربعاء 28 ديسمبر.

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أسعار الذهب في العراق اليوم

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الأربعاء خلال التعاملات في الاسواق العراقية 85,122.21 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 74,481.93 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الأربعاء 63,841.66دينار عراقي.

سعر أونصة الذهب

وشهد سعر أونصة الذهب في العراق اليوم الأربعاء في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,647,300.72 دينار عراقي.

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الأربعاء 28-12-2022 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم 1462.31دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1556.09دينار عراقي.

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