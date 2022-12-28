تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-12-2022: طالع أسعار صرف العملات في مصر اليوم، يبحث المصريون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

وتهم أخبار الذهب أكبر قدر من الناس حيث يعد الذهب من أقوى المصادر التي تدل على قوة الدولة لأنه يدخل في العديد من الصناعات المهمة.

ونضع بين أيديكم أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة إلى جانب سعر أوقية وجنيه الذهب في مصر .

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أسعار الذهب في مصر

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 1817جنيه مصري.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 1590جنيه مصري.

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1363جنيه مصري.

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر 1060جنيه مصري.

وصل سعر جرام الذهب عيار 10 في مصر 757جنيه مصري.

في حين وصل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 56513 جنيه مصري.

فيما جاء سعر الجنيه الذهب في مصر 12720جنيه مصري.

أسعار العملات في مصر

جاء سعر صرف الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 24.70جنيه مصري.

فيما وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 6.57جنيه مصري.

في حين جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 80.61 جنيه مصري.

فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر 6.72جنيه مصري.

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