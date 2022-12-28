وزارة الأسرى: 30 يومًا لاستئناف الحكم الإداري تضييق قانوني

ذكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، أن القرار الصادر عن الاحتلال بتحديد مدة 30 يومًا فقط للمعتقل الإداري لتقديم الاستئناف على اعتقاله يأتي إكمالاً لقائمة طويلة من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها وهدفها تشديد الخناق على الأسرى والتضييق على حقوقهم القانونية والإنسانية.

ووفق احصائياتها فإن أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون سجلت قفزة كبيرة خلال العام 2022، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 850 معتقلًا، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 100% عما كانت عليه في أواخر العام 2021 حيث كانت أعداهم نحو 450 معتقلًا.