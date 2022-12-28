تعرف على سعر تذاكر مباريات كأس إسبانيا وطريقة الحجز 2023

تعرف على سعر تذاكر مباريات كأس إسبانيا وطريقة الحجز، يبحث مهتمي الرياضة على أسعار تذاكر كأس إسبانيا القادم، والذي سيكون يوم الخميس 12 يناير 2032.

وتعتبر بطولة كأس إسبانيا 2023، من أهم البطولات التي يشارك فيها مجموعة من الأندية العالمية من بينهم ريال مدريد ونادي برشلونة.

سعر تذاكر كأس إسبانيا

سعر تذاكر كأس السوبر الإسباني 2023، بلغت سعر التذكرة من 202 يورو للمقاعد خلف المرمى حتى 226 يورو، ووسط الملعب تبدأ من 273 يورو حتى 226 يورو.

أما عن تذاكر الدرجة الأولى VIP، تبلغ 2052 يورو.

#ريال_مدريد

ملعب نادي كاسيرينو الذي سيواجهه ريال مدريد في منافسة كأس ملك إسبانيا. pic.twitter.com/0KZ9JocLTB — خليل بن مصباح (@khalilbenmosbah) December 28, 2022

طريقة حجز تذاكر المباراة

اختيار المباراة التي ترغب بحضورها من خلال الضغط على الرابط التالي "اضغط هنا"

ثم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة، وكتابة البريد الإلكتروني.

واضغط على ايقونة الحجز، بعد ذلك اختر فئة التذكرة.

واختر طريقة الدفع التي تناسبك.

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ويُذكر أن مباراة كأس السوبر الإسباني 2023، ستبث عبر شاشة الرياضية السعودية SSC، بصورة مباشرة من خلال الترددات التالية:

تردد قناة السعودية الرياضية

تردد قناة SSC الجديد 2023 على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد: 12418.

ويُذكر أن قناة السعودية الرياضية SSC الجديدة 2023، تعرض مباريات الدرجة الأولى الدوري السعودي.

وتعتبر قنوات السعودية الرياضية من أهم القنوات العربية الناقلة للمباريات والفعاليات الرياضية العربية والاجنبية الهامة.

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