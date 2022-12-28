طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022: أسعار الذهب: سعر صرف الدولار في لبنان شهدت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 28-12-2022 انخفاضا ملحوظا في الأسواق اللبنانية

ولمعرفة سعر الذهب اليوم في لبنان تابع قراءة هذا المقال الذي نقدم فيه أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

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أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 22 في لبنان

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان نحو 80,430 ليرة لبنانية ما يعادل 53.13 دولار

سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان نحو 76,776 ليرة لبنانية فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان مقابل الدولار 50.71 دولارا

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في لبنان نحو 65,807 ليرة لبنانية ما يعادل 43.47 دولارا

سعر جرام الذهب عيار 14 و12 اليوم في لبنان

في حين وصل سعر الذهب عيار 14في لبنان نحو 51,183 ليرة لبنانية ما يعادل بالدولار 33.81 دولارا وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان نحو 43,871 ليرة لبنانية ما يعادل 28.98 بالدولار

سعر أوقية الذهب في لبنان

فيما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان 2,728,764 ليرة لبنانية في حين وصل سعر أوقية الذهب في لبنان بالدولار نحو 1,803

سعر الجنيه الذهب في لبنان

فيما جاء سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان نحو 614,206 ليرة لبنانية فيما وصل سعر الجنيه الذهب في لبنان بالدولار 405.72

سعر صرف العملات في لبنان اليوم مقابل الليرة اللبنانية

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في لبنان بتعاملات السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 44 ألفاً و200 ليرة للشراء 44 ألفاً للبيع

سعر صرف الدولار في صيرفة

في حين وصل سعر صرف الدولار في صيرفة 31 ألفاً و200 ليرة لبنانية للدولار

سعر صرف الدولار اليوم في مصرف لبنان

في حين جاء سعر صرف اليورو في لبنان مقابل الليرة اللبنانية نحو 8000 ليرة للدولار

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