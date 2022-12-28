قرعاوي يدعو لحماية أراضي الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

دعا النائب فتحي قرعاوي، لحماية أراضي الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، لاسيما في مدينة القدس

وأكد أن مصادرة الأراضي لا تتوقف سواء من الاحتلال أو من المستوطنين بمباركة ودعم الاحتلال، معتبرا ذلك سرقة يمارسها الاحتلال في وضح النهار.

وقال: "لو كان هناك ردة فعل فلسطينية من قبل السلطة والشارع العربي فيمكن حينها أن نحمي أرضنا ونوقف عملية المصادرة".

وأكد على أن المواطن الفلسطيني بحاجة إلى دعم السلطة مباشرة والشارع الفلسطيني، لتحريك القضية دوليا من قبل السلطة الفلسطينية لدي الأمم المتحدة والدول التي تعني بشؤون وحقوق الإنسان الذي يرضخ تحت الاحتلال.

وطالب قرعاوي الضغط على الاحتلال بكل الوسائل لوقف مصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين، محذرا من خطورة ما يقوم به الاحتلال ومستوطنيه بحق الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال مساء أمس، عقب تجدد اعتداءات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

واعتدى عشرات المستوطنين على أهالي وادي حلوة ببلدة سلوان، واستولوا على أرض الحمراء التي تبلغ مساحتها 5 دونمات في منطقة العين، تحت حماية جنود الاحتلال.

وتعود الأرض لعائلة سمرين منذ أكثر من سبعين عاما، وتقع في موقع مهم في البلدة التي يهددها التهويد، واعتدت قوات الاحتلال والمستوطنين، على الأهالي أثناء محاولتهم الدفاع عن أرضهم، حيث اعتقل خمسة شبان من عائلة سمرين.

وشهدت السنوات الأخيرة عمليات تهويد مكثفة لمنطقة شمال غرب بلدة سلوان، وأقيم خلال مشاريع التهويد جدار تسلق ومتنزه قرب حي الثوري.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة، تزامنا مع ارتفاع وتيرة الاقتحامات المتكررة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جيش الاحتلال.