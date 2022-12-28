أمطار رعدية.. حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 من المتوقع أن تكون حالة الطقس في اليوم السعودية منخفضة مع وجود فرصة لتساقط الأمطار

ونقدم لكم في هذا المقال حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء 28-12-2022 وحالة الطقس في مكة

ويتساءل السياح والمواطنون باستمرار عن حالة الطقس في السعودية الان أو حالة الطقس في مكة ولهذا نعرض لكم ذلك

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وتوقع المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير

وقال المركز الوطني السعودي للأرصاد في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية الرياض ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران

حالة الطقس في مكة

وتتأثر حالة الطقس في مكة المكرمة المدينة المنورة برياح سطحية ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان عسير نجران تبوك الحدود الشمالية، الجوف حائل القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية

ومن المتوقع أن تشهد درجة الحرارة في السعودية حركة رياح سطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي

ومن المتوقع أيضا أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف فيما تكون حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج.

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