عقب تسريب حسين الشيخ.. محلل سياسي: الخلافات الفتحاوية جذورها تاريخية

قال ساري عرابي، الكاتب والمحلل السياسي إن غالبية التسريبات لقيادات فتح تؤكد أنها قيلت في أروقة حركة فتح وضمن قيادات فتحاوية داخلية.

واعتبر أن حسين الشيخ هو الأكثر قربًا من رئيس السلطة محمود عباس، مبينًا أن كل ما قدمه عباس لحسين الشيخ لم يكن كافيًا، بعد التسريباتِ التي هاجم فيها حسين الشيخ محمود عباس على خلفية الصراع على الخلافة.

وقال خلال حديثٍ صحفي أن المستفيد من التسريب هي الأطراف التي كانت على اطلاع تامٍ بالتسريبات وعملت على تسريبها من الجلسات الفتحاوية الداخلية المغلقة.

وأكد "عرابي" أن حركة فتح لم تخلُ يومًا من الخلافات عبر التاريخ، وكانت تعبر عن بعض الخلافات بتسريبات تُحدث ضجة إعلامية.

ولفت إلى أن الصراع تاريخياً في أوساط حركة فتح كان يدور على فكر سياسي وأشكال قيادة المرحلة كما حصل في فترة الانشقاق الكبير "أبو موسى" ومرحلة "أبو نضال"، فيما تحول اليوم الصراع إلى ما يشبه الصراع على السلطة والمكاسب القيادية المتمثلة في المواقع.

المصدر: موقع شاهد