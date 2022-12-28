هنية: اتجاهات حكومة الاحتلال الراهنة تضع الوضع على صفيح ساخن

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن المقاومة والوحدة هي الأولوية لشعبنا في مواجهة أولويات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال هنية في تصريح صحفي مساء الأربعاء: "إنه على الجميع أن يدرك أن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة الاحتلال وحكوماته خاصة الراهنة تضع الوضع برمته على صفيح ساخن".

وأضاف بأن الاستيطان سيُواجه بتصعيد المقاومة وتوسيع رقعتها والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين ودولة الكيان المحتل من كل أرض فلسطين.

ونوه هنية بأن شعبنا وخاصة في القدس والضفة، ومسنودًا من جميع المناطق سيواصل إبداعات وطرق المقاومة، ولن ترهبه التهديدات.

وأشار إلى أن شعبنا سوف يتجاوز كل الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه حتى يرحلوا عن أرضنا وقدسنا وعودة شعبنا وتحرير أسرانا.