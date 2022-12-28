القدوة: الأجواء السلبية بفتح ستنتج تسريبات أخرى ونتائج أكثر سوءًا 

قال ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (المفصول)، التسريبات التي تصدر من مركزية فتح وآخرها تسريب حسين الشيخ، تعبر عن الأجواء السلبية والمرضية التي ستنتج تسريبات أخرى ونتائج أكثر سوءًا". على حد تعبيره.

وأضاف القدوة لـ"الرسالة نت": "لست مستغربا ولا متفاجئا من هذه التسريبات، وسيخرج غيرها في ظل هذه الأجواء المرضية التي تعيشها الحركة".

ووصف الأوضاع بـ"السيئة للغاية"، وقال: "لا تجدي الحلول الترقيعية، والقضية الفلسطينية تحتاج لحوار وطني بين الأطراف الأساسية على قاعدة ضرورة أن ينتهي دور بعض الشخصيات "الي لازم تروح".

وأكدّ القدوة أن اللعب على الحبال والانتهازية السياسية لا تجدي ولا يمكن أن ينتصر، "الأخلاقية السياسية والصدق وتعزيز الوحدة هي الخلاص".

ولم يستبعد القدوة إعادة عضو اللجنة المركزية لفتح توفيق الطيراوي، "نكاية بحسين الشيخ، في كل الأحوال الأمور لا تنتهي بهذه الطريقة، وهذا الوضع لا ينهض بواقع الحركة التي تمثل تاريخ الثورة الفلسطينية".

وجددّ دعوته بضرورة العمل المشترك في البعد الوطني؛ للانطلاق برؤية وطنية جامعة ترمم البيت الفلسطيني وتعيد تأهيله من جديد، على قاعد الشراكة الوطنية واستيعاب الآخر.