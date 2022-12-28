استعلام بالرقم القومي عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 الخطوات ورابط الفحص بعد كثرة البحث عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 نوضح لكم في هذا المقال خطوات ورابط الفحص عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 للفئات من ذوي الهمم وذلك ليتمكنوا من على التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم

ثم الدخول على الرابط التالي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هـــــنــــــــا.

ثم عليك اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة

قم إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص ليتم الاستعلام.

اضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكنك وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة خلال الضغط هـــــنــــــــا.

أدخل الرقم القومي.

اضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

نوضح لكم في هذا المقال الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة وهي على النحو الآتي: