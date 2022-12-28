14 عملاً مقاوماً بينهم 5 عمليات إطلاق نار في الضفة خلال 24 ساعة

سجلت المقاومة في الضفة المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 14 عملاً مقاوما، تضمنت 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء زجاجة حارقة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني-معطى- 6 نقاط مواجهة بين المواطنين وقوات الاحتلال.

وسجلت الضفة، عدد من العمليات النوعية بينها اطلاق نار استهدف طائرات الاستطلاع في نابلس، واطلاق نار استهدف قوات الاحتلال خلال المواجهات في منطقة بيت أمر شمال الخليل.

وألقيت عبوات ناسفة على حاجز الجلمة في جنين، فيما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في جبع وجنين، ومستوطنة آدم في القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات في بلدة عزون بقلقيلية، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وبيت أمر ومخيم العروب والبلدة القديمة في الخليل.