اشتباكات مع الاحتلال في بيت أمر وإصابة شاب بجراح خطرة

جدد مقاومون إطلاق النار صوب قوات الاحتلال مساء الأربعاء، بمنطقة بيت زعتة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات بالأسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي في بيت أمر.

تزامن ذلك مع مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، أصيب خلالها شاب بجراح خطرة.

وذكرت وزارة الصحة أن شاباً في العشرين من عمره أصيب برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر.

ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى الميزان في الخليل، حيث تجمع عشرات المواطنين للاطمئنان على وصعه الصحي الذي وصف بالخطر وغير المستقر.

وتشهد بلدة بيت أمر والطريق الاستيطاني القريب منها مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين.

ونفذت خلال الأسابيع الماضية عدة عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين قرب بلدة بيت أمر.

وشهدت البلدة منتصف الشهر الجاري مسيرة وعرضاً عسكرياً لحركة حماس، في ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين.

وحمل المشاركون فيها الرايات الخضراء وصور الشهداء ولافتة تحمل شعار: "حط السيف قبال السيف بيت أمر على خطى الضيف".

وشارك في العرض العسكري عشرات الملثمين الذين ارتدوا الزي العسكري، وشعار كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وجاءت هذه المسيرة، رغم حملة الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية التي تمارسها أجهزة السلطة بحق أنصار حماس في الضفة المحتلة.