غانتس لأبو مازن: من المهم الحفاظ على الاتصال والتنسيق الأمني

أجرى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مساء الأربعاء محادثة مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن شدد فيها على أهمية الاستمرار في "الحفاظ على قناة مفتوحة والتنسيق الأمني ​​والمدني، الذي يخدم أمن الفلسطينيين والإسرائيليين ويتيح الرفاه الاقتصادي والمدني".

وقالت الجيش في بيان لها، :"إن غانتس أكد على أهمية العلاقة التي تطورت بين المنظومة الأمنية “الإسرائيلية” والسياسية والسلطة الفلسطينية".

واعتبر غانتس أن: "التحركات الدولية ضد (إسرائيل)، مثل تلك التي تريد السلطة الفلسطينية الترويج لها في الأمم المتحدة، ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني أيضا، وفوق كل شي ستجعل الأمر صعبا في المستقبل لتعزيز العملية السياسية بين الطرفين".

جدير بالذكر، أنه خلال ولاية بيني غانتس الأخيرة كوزير للجيش، التقى عدة مرات برئيس السلطة، بل ودعاه إلى اجتماع في منزله في "روش هاعين".

الهدهد