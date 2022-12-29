نتنياهو يعرض حكومته الجديدة على الكنيست ظهر اليوم

من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء (الإسرائيلي) المكلف بنيامين نتنياهو حكومته اليمينية على الكنيست ظهر اليوم الخميس، للحصول على الثقة بعد مخاض عسير استمر لأكثر من شهر من المفاوضات الماراثونية مع حلفائه من اليمين.

في حين انتهى نتنياهو تقريباً من توزيع الحقائب الوزارية على أقطاب الائتلاف خلال ساعات الليل المتأخرة، حيث تم تعيين قادة الليكود في الحقائب الوزارية المتبقية ومن بينها حقيبة وزارة جيش الاحتلال التي جرى منحها لقائد المنطقة الجنوبية الأسبق يوآف غالانت.

أما وزارة الخارجية فتسلمها القيادي في الليكود يسرائيل كاتس، وحصلت الناطقة السابقة بلسان جيش الاحتلال ميري ريغيف على منصب وزيرة المواصلات.

وعلى صعيد بقية أجزاء الائتلاف فقد حصل زعيم حزب "القوة اليهودية" ايتمار بن غفير على منصب وزير الأمن القومي، وجرى تعيين زعيم حزب "الصهيونية الدينية " بتسليئيل سموتريتش بمنصب وزير المالية ووزير في وزارة جيش الاحتلال، وهو منصب جرى استحداثه في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة.

أما حزب "شاس" المتدين فقد حصل زعيمه آريه درعي على حقيبتين وزاريتين وهما حقيبة الداخلية وحقيبة الصحة.

ومن المتوقع حصول الحكومة على دعم أغلبية 64 عضو كنيست ما يضمن تمرير تنصيبها رسمياً اليوم، بينما يرى رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته يائير لبيد أن أيام الحكومة الجديدة لن تطول.

وسبق لنتنياهو أن ترأس عدة حكومات (إسرائيلية)، وذلك في الفترة بين عامي 1996 -1999، وكذلك في الفترة منذ العام 2009-2021، حيث تعتبر فترة رئاسة للحكومة غير مسبوقة في تاريخ الكيان.

وكالة صفا