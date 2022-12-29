طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الخميس، شهد سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس الاموال

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الخميس 29 ديسمبر.

اقرأ أيضا : أسعار الذهب في سوريا اليوم مقابل اسعار الدولار: سعر الدولار اليوم في سوريا

أسعار الذهب في العراق

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الخميس خلال التعاملات في الاسواق العراقية 85,020.03 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 74,392.53 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الخميس 63,765.02دينار عراقي.

سعر أونصة الذهب

وشهد سعر أونصة الذهب في العراق اليوم الخميس في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,644,122.97 دينار عراقي.

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الخميس 29-12-2022 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم 1462.20دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1551.95دينار عراقي.

روابط ذات صلة: Chrome Web Store، فما هو "كروم ويب ستور" وما مزاياه؟