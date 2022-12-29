طالع اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس: سعر صرف العملات في السعودية: سعر الدولار مقابل الريال السعودي، اليوم شهدت الاسواق السعودية ارتفاعا في سعر الذهب في السعودية مقابل مع ما شهده سعر الامس.

ويبحث المواطنون والسياح عن سعر الذهب في السعودية اليوم واخر اخبار الذهب في السعودية إلى جانب معرفة سعر الذهب المستعمل في السعودية.

وشهد سعر صرف الذهب في السعودية اليوم الخميس 29-12-2022 ارتفاعا حيث نرفق لكم من موقع "الرسالة نت" في هذه المادة سعر صرف الذهب بجميع الأعيرة المعروفة في الأسواق.

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أسعار الذهب في السعودية

جاء سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بقيمة 217.98 ريال للجرام، ما يعادل 58.13 دولار.

وصل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم الخميس في الاسواق السعودية قيمة 199.82ريال للجرام، ما يعادل 53.28 دولار.

وشهد سعر الذهب في السعودية عيار 21 استقرارا حيث جاء سعره بقيمة 190.73 ريال للجرام، ما يعادل 50.86 دولار.

جاء سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، 163.49 ريال للجرام، ما يعادل 43.60 دولار.

فيما وصل سعر الذهب عيار 14 في السعودية، 127.16 ريال للجرام، ما يعادل 33.91 دولار.

جاءت سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الخميس 29-12-2022 بقيمة 6,780.00 ريال، ما يعادل 1,808.00

دولار.

أسعار العملات في السعودية

شهد سعر صرف العملات في السعودية اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 تباينًا في ظل التذبذب الذي تواجهه الكثير من العملات العربية على وجه الخصوص.

وصل سعر صرف الدولار اليوم في السعودية مقابل الريال السعودي في الاسواق السعودية 3.76 ريال سعودي

وجاء سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، 3.99 ريال سعودي.

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