الأرصاد المصرية تكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس 29 ديسمبر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم الخميس، عن حالة الطقس في مناطق مختلفة من القاهرة والإسكندرية.

وتتوقع الهيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، ليكون طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى.

أما عن السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد يكون الجو لطيف نهاراً، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

وأوضحت الهيئة أن اليوم ستشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية صباحا.

وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

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درجات الحرارة في مصر

تابعت الهيئة، أن درجات الحرارة اليوم الخميس، في القاهرة تصل العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.

وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، ودرجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 20، ودرجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

ودرجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20، ودرجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 20، ودرجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

ودرجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 20، ودرجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

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