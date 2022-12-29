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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف ستواجه حماس تعزيز الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو؟
29 ديسمبر 2022 . الساعة: 12:04 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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