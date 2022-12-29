الشرطة: وفاة طفل غرقاً في بيت لحم

توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً غرقاً صباح الخميس، متأثراً بإصابته جراء سقوطه يوم أمس في بركة لتجميع مياه الأمطار ببلدة زعترة شرقي محافظة بيت لحم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة العمليات بشرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغاً عصر أمس بوصول طفل يبلغ من العمر 13 عاماً إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وهو بحالة حرجة أثر وقوعه في بركة لتجميع مياه الأمطار.

وأضاف ارزيقات أنه تم تقديم الإسعافات والعلاج للطفل، حيث أعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم.

وأوضح أن الشرطة توجهت برفقة النيابة العامة والطبيب الشرعي لإجراء تحقيق بالحادث، وتبين من التحقيقات الأولية أن الطفل كان يلعب بالقرب من البركة وسقط بها دون أن يلاحظه أحد وتم انتشاله ونقله الي المستشفى.