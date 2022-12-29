أكثر من 80 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

قال نادي الأسير، إن أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال (الإسرائيلي)، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

وأضاف النادي في بيان، اليوم الخميس، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 850 معتقلا، جلهم ممن أمضوا سنوات في الاعتقال، من بينهم 7 أطفال، وأسيرتان وهما: شروق البدن، ورغد الفني.

وأوضح أن هذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أكثر من 2135 أمر اعتقال إداري.

وبين نادي الأسير أن سلطات الاحتلال جددت مؤخرا أوامر الاعتقال الإداري للعشرات من المعتقلين، منهم أسرى ممن انتهت محكومياتهم، وجرى تحويلهم بعد ذلك إلى الاعتقال الإداري، من بينهم: الأسير جلال الدين النجار من بلدة سلواد شرق رام الله، الذي أنهى محكوميته البالغة عامين ونصف العام، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري قبل موعد الإفراج عنه بفترة وجيزة.

ومن بين الأسرى أيضا: غسان زواهرة (41 عاما) وهو من مخيم الدهيشة في بيت لحم، حيث جرى تمديد اعتقاله الإداري مؤخرا، علما أنه أمضى ما مجموعه 15 عاما في سجون الاحتلال، كما