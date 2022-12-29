صحفية بالرسالة تفوز بجائزة الصحفية شيرين أبو عاقلة

تقدمت إدارة مؤسسة الرسالة للإعلام وكافة العاملين فيها بأحر التهاني والتبريكات للزميلة الصحفية إسراء الصباغ، بمناسبة فوزها بجائزة المركز الأول عن فئة التقرير المسموع في مسابقة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي نظمها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



وجاء الإعلان عن فوز الزميلة الصباغ خلال حفل نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يوافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وذلك في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة.



وحضر الحفل رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وشخصيات حكومية، وعدد من نواب المجلس التشريعي وممثلي الفصائل، ولفيفٌ كبير من الصحفيين ورؤساء وممثلي المؤسسات الإعلامية.