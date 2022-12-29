موعد إعلان نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2022 في الأردن، يتساءل طلاب التوجيهي في الأردن، عن موعد إعلان نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الثانوية العامة.

وأعلن مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم في الأردن الدكتور محمد كنانة، موعد نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).

موعد نتائج الدورة التكميلية

قال كنانة إن موعد إعلان نتائج الدورة التكميلية التوجيهي ستكون منتصف شباط (فبراير) المقبل.

وتابع أن إجراءات التصحيح لإجابات المشتركين بدأت منذ لحظة وصول الطرود من مديريات التربية والتعليم لإدارة الامتحانات.

وأضاف أن الإجابات النموذجية لمبحث التربية الاسلامية الذي تقدم اليه الطلبة أول من أمس، ناقشتها لجنة فنية مختصة جرى اعتمادها.

وأكد كنانة أن الأسئلة في الامتحانات الوزارية، كانت صحيحة وخالية من الأخطاء العلمية، ومراعية للفروق الفردية.

روابط ذات صلة: قانون جديد يثير الجدل ويحاصر ظاهرة الطلاق في مصر- التفاصيل

وأوضح كنانة، أن طواقم العمل الإداري والفني في الإدارة، تبذل جهودا كبيرة لاستخراج النتائج وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة.

وبين أن الوزارة لن تحدد موعد إعلان النتائج، الا بعد التأكد من الإجراءات المتمثلة بالتفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات قبل الاستخراج النهائي للنتائج.

ويُذكر أن عدد مراكز التصحيح بلغت 37 مركزا في الأردن، وعدد المصححين أكثر من 8 آلاف، بينما بلغ عدد الطلبة المشتركين نحو 100 ألف.

روابط ذات صلة: رابط "اوبن ايمس" وطريقة التسجيل لطلاب المدارس في الأردن