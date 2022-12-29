جيش الاحتلال: نسبة عمليات المقاومة بالضفة فاقت الـ100%

كشفت معطيات صادرة عن جيش الاحتلال لعام 2022 ارتفاع نسبة العمليات في الضفة المحتلة بنسبة أكبر من مئة في المئة.

وذكر موقع والا العبري، اليوم الخميس، عن جيش الاحتلال قوله إن منطقة الضفة شهدت 285 عملية إطلاق نار من مقاومين فلسطينيين خلال 2022، مقابل 61 خلال 2021، و31 خلال 2020 و19 فقط خلال 2019.

وبحسب البيانات فقد قفز عدد قتلى العمليات في عام 2022 حيث قُتل 31 مستوطنا في عمليات مسلحة، مقارنة بـ 4 في عام 2021 ، 3 في عام 2020 و5 في عام 2019.

وأشارت بيانات جيش الاحتلال إلى أنه وفي عام 2022 كان هناك 7589 عملية رشق حجارة، مقارنة بـ 3805 في عام 2021، كما حدثت زيادة في عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة، والتي بلغت 1,268 خلال 2022، مقارنة بـ 1022 في عام 2021.