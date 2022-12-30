خطيب الأقصى يدعو لرص الصفوف لمواجهة مرحلة مصيرية في تاريخ الأمة

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 70 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الشيخ محمد سليم، أن المرابطين في القدس خير الناس، الذين يصنعون تاريخ الأمة ويقودون سفينتها.

وعبر الشيخ سليم عن ثقته بنهاية التطبيع، واقتحامات المستوطنين للأقصى، وأن المسجد الأقصى سيظل عزيزاً يصنع بالرباط أحداث التاريخ الذي سيكون مجيداً.

ودعا خطيب الأقصى الفلسطينيين لرص الصفوف، لمواجهة مرحلة مصيرية سيتعرضون خلالها لقرارات ظالمة وتعسفية لم يسبق لها مثيل.

وشدد الشيخ سليم على حرمة تسريب العقارات للاحتلال، وعدم جواز الصلاة على المسربين أو دفنهم في مقابر المسلمين.

وأضاف أن الحصار لا يدوم وان طال فلا تغتروا بقوة الظالمين، داعياً للعمل من أجل الأسرى والمسرى والاقتداء بالأنبياء.

ودعا للرباط والثبات في بيت المقدس، لأن الأقصى أقصانا والمسرى مسرانا.