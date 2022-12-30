مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات رافضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان.



واستنفرت قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك شرق نابلس والحواجز العسكرية جنوب نابلس "حاجز حوارة وحاجز عورتا"، وأغلقتها أمام مسيرة تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب شرق المدينة.

وشهدت قرية بيت دجن شرقا، مواجهات بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة، قمعت خلالها قوات الاحتلال المواطنين والطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

وأصيب مواطن إصابة مباشرة جراء قمع الاحتلال لمسيرة بيت دجن الأسبوعية، فيما أصيب آخرون بالاختناق بقنابل الغاز السام.

وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة.

وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان التي انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام صوب الشبان الفلسطينيين بكثافة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 7 مواطنين بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق خلال المــواجــهات مع الاحتلال في كفر قدوم.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.