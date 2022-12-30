أجهزة السلطة تواصل اعتقال 50 مواطنًا بالضفة على خلفية سياسية

تواصل أجهزة أمن السلطة بالضفة انتهاكاتها السياسية بالضفة، واعتقال 50 مواطنًا على خلفية سياسية، بينهم طلبة ونشطاء وأسرى محررون، فيما يستمر طلاب جامعة بيرزيت باعتصامهم داخل أسوار الجامعة لليوم الـ19 على التوالي رفضاً للاعتقال السياسي.

وصادرت أجهزة السلطة سلاح المطارد محمد الجنيدي، اختطفت شقيقه وحولته لمسلخ أريحا، وتوصل اعتقال كلا من المحرر سلوم جودة والمعلم والناشط صهيب أبو ثابت، والمحرر محمد عيد جواد من بلدة برقين لليوم الـ2 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة المواطن صامد عبدالله، والشاهد الثاني في قضية اغتيال الناشط نزار بنات "محمد مجدي بنات" لليوم الـ3 على التوالي، والأسير المحرر الجريح أشرف أبو فاعور لليوم الـ3 على التوالي.

ومددت أجهزة السلطة اعتقال المحرر والمعتقل السياسي السابق وليد رمضان مدة 15 يوماً، علماً أنه معتقل منذ 4 أيام بدون أي تهمة، وتواصل اختطاف الطالب في جامعة الخليل قصي طه عصافرة، والطالب في جامعة الخليل بهاء الزهور لليوم الـ4 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة خمسة معتقلين سياسيين من عائلة ديرية. وهم: حسن عزيز ديرية، محمد سمير ديرية، محمد عصام ديرية، محمد حاتم ديرية، محمد يوسف ديرية منذ 5 أيام، والأسير المحرر نادر مساد من بلدة برقين لليوم الـ5 على التوالي، والدكتور مروان محمد الأقرع لليوم الـ6 على التوالي، والطالب فجامعة النجاح عبد الله براهمة والأسير المحرر لافي وليد بني فضل لليوم الـ7 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الشاب عبود فتاش والمطارد موسى عطا الله لليوم الـ10 على التوالي، والشاب راتب أحمد، والشابين محمود عبد الكريم مرعي ومؤنس جمال مرعي لليوم الـ11 على التوالي، والشبان إبراهيم زعاقيق، ومحمد العلامي، ومجد مقبل، ومحمد ذيب صبارنة من بيت أمر منذ 14 يوماً، والأستاذ مازن شقلوصي لليوم الـ16 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة اعتقال المحرر باسل فليان لليوم الـ18 على التوالي، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين طارق عمرو والمحرر مؤمن القواسمي والمواطن إبراهيم طلال الباز لليوم الـ19 على التوالي، والشاب نور عنان القاضي لليوم الـ20 على التوالي، والجريح براء ازحيمان أحد قادة عرين الأسـ ـود منذ 25 يوماً.

ولا تزال أجهزة السلطة تختطف خمسة شبان من مخيم عسكر، هم: مؤمن جمعة، أحمد مرشود، سامي كعبي، عبدالله خضر، أحمد أبو كشك منذ 26 يوماً، والفتى قاسم محمد حوامدة لليوم الـ34 على التوالي، والعسكري محمد العناتي لليوم الـ81 على التوالي، والمطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ103 على التوالي في مسلخ أريحا.

ولليوم الـ114 على التوالي، تواصل اعتقال المحرر أنور السخل، وتعتقل الشاب محمد علاوي لليوم الـ125 يوماً على التوالي، والشابين صدقي العقاد وعاصم الشامي لليوم الـ 144 في مسلخ أريحا دون توجيه أي تهمة.

وأفرجت، اليوم الجمعة، عن الطالب أيمن درويش بعد 106 أيام من الاعتقال، وقال: "يؤجرُ المرءُ رُغم أنفه، أيام كانت لله وبإذنه، الحمد لله على نعمة الحرية والخلاص، والعُقبى لمن لم يحِن بعدُ موعد تحررهم وخلاصهم، ممن أعمارهم لله، وصبرهم في سبيل الله والوطن، والله ما هنا ولن نهون ولن تكل عزائمنا ولن تنحني منا العزائم".

ويواصل طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت اعتصامهم لليوم الـ19 على التوالي في باحات الجامعة، مؤكدين على رفضهم للاعتقال السياسي ومطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، رغم التهديدات المتواصلة والبرد القارص والخطر المحدق بهم.

حرية نيوز