سوليفان يزور (إسرائيل) لبحث سياسة حكومة نتنياهو تجاه الفلسطينيين

يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، (إسرائيل) منتصف الشهر المقبل من أجل لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول سياسة حكومته اليمينية المتطرفة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم الجمعة.

وتأتي زيارة سوليفان على خلفية قلق إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من سياسة حكومة اليمين المتطرف (الإسرائيلية) تجاه الفلسطينيين، وخاصة بكل ما يتعلق بتوسيع المستوطنات وشرعنة بؤر استيطانية عشوائية.

كذلك يسود قلق في إدارة بايدن من خطوات حكومة نتنياهو ضد الفلسطينين في الداخل المحتل، وضد استقلالية جهاز القضاء والمثليين، بحيث تضع تحديات أمام القيم الديمقراطية، وفقا لـ"واللا".